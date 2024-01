Hamas | “Attacco contro Israele necessario | ma il caos ha provocato alcuni errori” L’esercito | “Trovato tunnel dove erano detenuti 20 ostaggi”

(Di domenica 21 gennaio 2024) In un documento di 16 pagine, che è il primo resoconto pubblico del gruppo dell’operazione “Diluvio di al Aqsa” in oltre tre mesi, l’del 7 ottobreè stato “un passo“, ma il “” che ne è seguito ha“. Nel testo, di cui dà notizia al Jazeera, si legge che l’è stato “un passoe la risposta normale alle cospirazioni israelianeil popolo palestinese”. “Forse – ammette– sono stati commessidurante l’operazione a causa del rapido collasso del sistema di sicurezza e militare israeliano e del caso causato lungo le aree di confine con Gaza”. Il gruppo ...

Le notizie di giovedì 18 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Netanyahu: «La guerra continuerà, pochi mesi per la vittoria» (corriere)

...il gruppo che dimostra "la sua resilienza" dopo mesi di operazioni nella Striscia di Gaza scattate a seguito dell'del 7 ottobre in Israele. Secondo le valutazioni Usa riportate dal Wsj,...Secondo il portavoce militare Daniel Hagari, il tunnel è lungo circa 830 metri e profondo 20 e si trova sotto la casa di un dirigente di. L'ingresso era sigillato e pieno di cariche esplosive, ...Il bilancio delle vittime palestinesi della guerra tra Israele e Hamas è salito a 25.105 morti e 62.681 feriti. Gli israeliani uccisi nell'attacco del 7 ottobre sono 1.139. La guerra ha sfollato circa ...Come noto, l’attacco del 7 ottobre mirava ... di alti ufficiali militari iraniani in particolare in Siria o di colpire i vertici di Hamas come il 3 gennaio alla periferia di Beirut. Anche se poco ...