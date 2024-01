Hamas | a Gaza superati i 25mila vittime

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il ministero della Salute nella, goveranta da, ha aggiornato ad almeno 25.105 il bilancio delleuccise nella Striscia da quando è scoppiata la guerra con Israele il 7 ottobre. Una nota del ministero afferma che circa 62.681 persone sono rimaste ferite negli scontri tra le Forze israeliane e i militanti palestinesi. Il vice capo della propaganda della Jihad islamica palestinese, Wael Makin Abdallah Abu-Fanounah, è stato ucciso dall’esercito israeliano (Idf) in un attacco aereo sulla Striscia di. Secondo lo Stato ebraico, era responsabile della pubblicazione dei video della Jihad islamica, compresi quelli dei lanci di razzi contro Israele, e della creazione di video di propaganda relativi agli ostaggi. Il Jerusalem post riporta che Fanounah era stato precedentemente arrestato in Israele il 12 ...

Un tunnel dove in precedenza è stata tenuta prigioniera, "in dure e inumane condizioni", una parte degli ostaggi di: lo hanno scoperto - secondo il portavoce militare Daniel Hagari - i soldati sotto la casa di un dirigente dia Khan Yunis, nel Sud della Striscia. Gli attacchi aerei britannici e ...Secondo il nuovo bollettino diffuso dal ministero della Salute di, che nel 2007 finì sotto il controllo di, nell'enclave palestinese si contano 25.105 morti e 62.681 feriti. E' la tv ...Secondo le valutazioni Usa riportate dal Wsj, Hamas ha ancora abbastanza munizioni per continuare a colpire Israele e i militari israeliani a Gaza per mesi e il gruppo sta tentando di ricostituire le ...E che Israele deve ridurre i danni subiti dai civili a Gaza. La creazione di uno Stato per i palestinesi non è impossibile sotto il premier israeliano Benyamin Netanyahu: «No, non… Leggi ...