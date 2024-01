Haiti | Papa | Rilasciare suore rapite e cessare le violenze

(Di domenica 21 gennaio 2024) "Ho appreso con dolore la notizia del rapimento addi un gruppo di persone fra cui sei religiose. Nel chiedere accoratamente il rilascio prego per la concordia sociale nel Paese e invito tutti a farleche provocano tante sofferenze a quella cara popolazione". Lo ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus parlando del commando di uomini armati che venerdì adha assaltato un pullman diretto nella capitale Port-au-Prince, prendendo in ostaggio 6della congregazione delledi Sainte-Ann e tutti gli altri passeggeri, portandoli in una località sconosciuta.

