Gusci di pistacchio | mia nonna li metteva nei vasi dei fiori | scopri come fare e perché

Leggi su donnaup

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ami prenderti cura dei tuoi? Allora ti consiglio di recuperare tutti idiche hai e di non buttarli più! Idipossono proteggere idalle malattie e possono anche migliorare la qualità del terreno. In questo modo oltre ad aiutare i tuoipreferiti potraiun perfetto lavoro di riciclo. Infatti non tutti sanno che idipossono essere un ottimo fertilizzante naturale propriosono ricchi di sostante nutritive capaci di nutrire appunto e arricchire il terreno all’interno del tuo vaso. Un rimedio antico che funziona davvero, idi miae le sue piantine godevano di ottima salute ed ...