GUIDA TV 21 GENNAIO 2024 | MONTALBANO | TERRA AMARA | REPORT | CHE TEMPO CHE FA

(Di domenica 21 gennaio 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! 21:2523:40 Il CommissarioRSpeciale Tg1 Serie TvRubrica 21:0022:45 911 1°Tv + 911 Lone Star 1°TvLa Domenica Sportiva Serie TvTalk Show 20:5523:15In Barba a Tutto InchiesteTalk Show 21:2501:00 Zona BiancaL’Inganno Talk ShowFilm 21:2523:201°TvI Fantastici 5 R Serie TvSerie Tv 21:1000:05 Wonder WomanPressing FilmRubrica 21:1523:35 Il Momento di UccidereEdith FilmDocumentario 21:3023:20 Petra 2 1°TvQuelle Brave Ragazze 2 R Serie TvReality Show 20:0022:20 CheChe FaCheChe Fa: Il Tavolo Talk ShowTalk Show

