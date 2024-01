Gravina | “Siamo con Maignan | condanniamo duramente l’accaduto”

Gravina : “Sorteggio per Euro 2024? Siamo relativamente soddisfatti, Siamo convinti di poter fare bene, non ci può essere un obiettivo minimo, va ... (terzotemponapoli)

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Karl - Heinz Rummenigge per commentare la nascita della Superlega : " Preoccupato? Ora no. Lo ero la notte in ... (247.libero)

Le parole di Gabriele, presidente della FIGC, dopo i cori razzisti contro Maignan e la sospensione di Udinese - Milan Anche Gabrieleha commentato i cori razzisti contro Mike Maignan nel corso di Udinese - Milan e la seguente sospensione ordinata dall'arbitro Maresca, che ha fermato la partita per 5 minuti nel finale del ..."Nel calcio non c'è posto per il razzismo", dice il presidente della Figc Gabriele. "solidali con Maignan e condanniamo duramente quanto accaduto a Udine. Bene ha fatto l'arbitro a ...Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC ... Di seguito le parole del presidente della FIGC, riportate da Sportface. «Siamo solidali con Maignan e condanniamo duramente quanto accaduto a ..."Nel calcio non c'è posto per il razzismo, siamo solidali con Maignan e condanniamo duramente quanto accaduto a Udine". Lo dichiara il Presidente della Figc Gabriele Gravina dopo i cori razzisti ...