Gratta e vinci | fortuna che gliel’ha detto | pericolo scampato

Leggi su ilveggente

(Di domenica 21 gennaio 2024), ha avuto una freddezza veramente ammirevole: in un momento così delicato, ha pensato solo a lei. Certi giocatori sono fedelissimi. Giocano sempre gli stessi numeri, senza mai discostarsene, se si tratta di concorsi frequenti in stile Lotto o Superenalotto. Puntano sempre sullo stesso biglietto, invece, in maniera assolutamente scaramantica, quando hanno voglia di investire qualche moneta nell’acquisto di un. PixabayL’uomo protagonista della storia che stiamo per raccontarvi fa parte, guarda caso, di questa categoria di persone. Da anni mostra una fedeltà davvero granitica nei confronti di una serie di grattini, molto in voga negli States, che ha effettivamente premiato migliaia e migliaia di giocatori da quando è stato lanciato sul mercato. Non aveva mai vinto premi particolarmente ...