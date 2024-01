Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi si sbottona sul rapporto con Anita Olivieri | le sue parole

Leggi su isaechia

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sin dall’inizio del loro percorso all’interno della Casa delhanno instaurato un legame molto profondo che entrambi hanno sempre definito come una bella amicizia, ma che spesso è stata messa in dubbio da Beatrice Luzzi, secondo la quale tra i due c’è molto di più che un semplicedi amicizia. Nonostante siacheabbiano sempre smentito e quest’ultima abbia più volte affermato di sentirsi ancora legata al suo ex fidanzato Edoardo, ieri sera il bidello calabrese ha fatto una inaspettata rivelazione a proposito della sua coinquilina: negli ultimi giorni, infatti, lui e lasi sono allontanati a causa di alcuni screzi e ...