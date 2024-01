Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi ammette di provare un sentimento nei confronti di Anita Olivieri

Ora, forse non ricorderete che, quando arrivò terzo alnel lontano 2003, a condurre quell'edizione era proprio Barbara D'Urso , che infatti ha accennato al reality nella didascalia ...... che consiste in dodici mesi dedicati a riscoprirne 'ilvalore e l'assoluto bisogno', ha ... Infatti, dopo l'invito di Gesù, Simone e ilAndrea 'lasciarono le reti e lo seguirono'. ...Mentre continua l'edizione 2023-2024 del Grande Fratello, c'è una ex autrice del programma che fa una rivelazione "hot" del tutto inaspettata. Si tratta di Daniela Collu, blogger, conduttrice, ...Uno sfogo di Marco Maddaloni non è passato inosservato ai telespettatori del Grande Fratello. A quanto pare, sembrerebbe che il gieffino si sia offeso con Rosy Chin a causa di uno scherzo. Tutto è ...