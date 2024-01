Gli Usa restituiscono le tele di Schiele trafugate dai nazisti agli eredi del collezionista ebreo a cui furono sottratte

Paolo Bonolis , la battuta in diretta tv. Una puntata scoppiettante quella di Avanti un altro con la storica coppia televisiva Bonolis - Laurenti , ... (caffeinamagazine)

Sinisa Mihajlovic è un nome ben noto nel mondo del calcio, sia come giocatore che come allenatore. Ma oltre alla sua carriera professionale, ... (blogtivvu)

Un istituto scolastico negli Usa ha intrapreso una strategia non convenzionale per combattere la distrazione degli studenti : la rimozione degli ... (orizzontescuola)

In attesa delle primarie nel New Hampshire del 23 gennaio, i repubblicani si preparano a governare l’America. Chiunque sarà il candidato, e molto ... (nicolaporro)

Obiettivo finale stop guerra a Gaza .Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar starebbero facendo pressioni su Israele e Hamas affinche' partecipino a un processo diplomatico in varie fasi, che dovrebbe iniziare con il rilascio degli ostaggi ...Questo enorme distacco tra paese legale e paese reale riguarda anche, dove si sta verificando una lotta senza quartiere tra i democratici guidati da Biden, un leader che spera di recuperare ...La giornalista Selvaggia Lucarelli e il suo compagno, l’influencer e cuoco Lorenzo Biagiarelli, hanno accusato l’Adnkronos di aver diffuso una notizia falsa. E benché ci siano davvero tante cose più i ...gli indici preliminari Pmi delle principali potenze mondiali, l’ndice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania e l’ndice dei principali prezzi di spesa per consumi degli Usa.