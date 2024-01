Gli scienziati chiedono all’UE di eliminare gradualmente i combustibili fossili

Leggi su quifinanza

(Di domenica 21 gennaio 2024) In una dichiarazione senza mezzi termini, alcuni(membri dell’European Scientific Advisory Board on Climate Change) hanno sollecitato l’Unione Europea a ridefinire le sue strategie per una transizione graduale verso l’eliminazione dei, essenziale per realizzare gli obiettivi climatici ambiziosi. Pur essendo stata una tra le voci più decise per un accordo mondiale volto adurante l’ultimo vertice climatico COP28, l’UE, secondo i consulenti, deve rivedere le proprie politiche, per adeguarsi all’uscita graduale da carbone, petrolio e gas nei prossimi decenni. Le politiche attuali dell’UE non sono adeguate rispetto all’abbandono deiNonostante l’atteggiamento deciso ...