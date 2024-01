Gli Houthi | Benzina sul fuoco E la Gran Bretagna potenzia i missili

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sarannoti iusati dalla Royal Navy per contrastare gli attacchi lanciati daglidello Yemen nel Mar Rosso. Ad annunciarlo è stato il governo britannico. Il sistema di difesa aerea Sea Viper avràpiù efficaci dotati di una nuova testata ed è previsto un aggiornamento del software per contrastare la minaccia rappresentata dabalistici, tracciare e abbattere obiettivi a più di 112 chilometri di distanza. Un 'aggiornamento', questo, che costerà 405 milioni di sterline, che sarà assegnato a Mbda, che sarà completato entro il 2032 e che assicurerà 350 posti di lavoro. Così Sea Viper diventerà "il miglior sistema di difesa aerea navale mai sviluppato per la Royal Navy". "Mentre la situazione in Medio Oriente peggiora, è fondamentale adattarsi per mantenere al sicuro il ...