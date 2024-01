Giuseppe Garibaldi si è preso una cotta per Anita Olivieri? Le sue parole spiazzano

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 21 gennaio 2024)ha confessato ciò che prova pere cosa si aspetta da lei fuori la casa del GF 2023. Le suehanno sorgli inquilini e il pubblico in ascolto, visto che sono sembrate sincere e dette a cuore aperto. E questo spiega la gelosia che il calabrese ha nei confronti diogni qualvolta un inquilino le si avvicina con l’intento di provarci, come accaduto con Federico Massaro. Ma poco prima la, complice un’incomprensione avuta con, non gli aveva riservatoal miele. Cosa succederà tra i due dentro e fuori la casa del Grande Fratello? GF 2023: la confessione disu...