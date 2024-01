“Giovanni è morto | lo abbiamo trovato” Choc in città | da due settimane aveva fatto perdere le sue tracce

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024) Cadaverein casa, è mistero. Il corpo senza vita diIacconi, 54enne di Fiorano, è stato rinascosto sotto al letto, in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento, fa sapere il Resto del Carlino, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 20 gennaio. Il corpo dell’uomo era avvolto in una coperta: probabilmente stava lì da un paio di. Tutto è avvenuto in una palazzina in via Giardini Nord, a Pavullo, comune di 18mila anime in provincia di Modena. La comunità della piccola borgata Casa Riol, in località Acquabuona, è rimasta sconvolta quando ha visto arrivare numerose gazzelle dei carabinieri e la scientifica. Al momento le ipotesi sono molte, non si esclude neppure la pista dell’omicidio.Iacconi era scomparso dai primi di gennaio. Leggi anche: “È il ...