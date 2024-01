Gioco | gli italiani spendono 20 mld l’anno in gratta e vinci | slot e scommesse e lo Stato ne incassa 11 | 2

IL CONCORSO. L’invito a giocare arriva via posta elettronica con un numero per le estrazioni In palio una Yaris Hybrid. Sabato e domenica le ... (ecodibergamo)

La sfida fra Inter e Lazio, in scena alle 20 allo stadio Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita è la seconda semifinale della Supercoppa... (calciomercato)

Il ritorno alfisico La riapertura dei puntidopo l'emergenza Covid ha fatto schizzare ...2 miliardi contro8,4 miliardi del 2021 con una crescita del 33,4 per cento. Loading... Dove si ...... pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, ma soprattutto unche ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza. Per tuttispettacoli i biglietti sono in prevendita nei ...ma poi al 30' si è visto costretto a lasciare il terreno di gioco per i troppi insulti razzisti ricevuti. Con un post sui social, il presidente della Fifa ha commentato l'accaduto: «Gli eventi di ...43'- Ad assistere al match, tra gli altri, Pessotto e Storari. Riprende intanto il gioco. 42'- A terra un giocatore del Lecce dopo un contrasto con Ngana: in campo lo staff sanitario dei salentini. 39 ...