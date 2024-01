Germania | manifestazioni in tutto il paese contro l’estrema destra Più di 250mila persone in piazza

(Di domenica 21 gennaio 2024) Amburgo, Hannover, Francoforte, Kassel, Dortmund, Wuppertal, Karlsruhe, Norimberga e non solo. Numerose città tedesche sabato 20 gennaio hanno visto le proprie piazze riempirsi di manifestantil’Afd, il partito di estremaAlternative für Deutschland. Si stima che vi abbiano partecipato centinaia di migliaia di, unite da slogan e motti in favore della democrazia eil partito nazional-conservatore, euroscettico e anti-immigrazione. E dopo i cortei di ieri, si prevede che anche questa domenica migliaia discenderanno di nuovo ininil. Anche nella Capitale. A Monaco di Baviera, riporta Tagesschau, la polizia prevede fino a 25.000. A Colonia l’alleanza ‘Cologne stand across’, ...

Vedansi Francia eche da decenni guidano le scelte dei burocrati di Bruxelles a loro ...le istanze degli agricoltori e si ricordino che il traffico a Viterbo non è causa delle...Sabato in moltissime città dellaci sono state grandicontro il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), per chiedere di bandirlo dal paese. Si stima che vi abbiano partecipato centinaia di ...dopo lo scandalo della scorsa settimana che ha rivelato che alcuni membri del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) hanno discusso di deportare gli immigrati. Secondo gli ...Il programma delle manifestazioni è stato illustrato ieri dal sindaco ... di ricordi e di visite sui luoghi delle battaglie e ai cimiteri militari di Polonia, di Germania e del Commonwealth. Il ricco ...