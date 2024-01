Geopolitica del papa per cattolici popolari Il commento di Chiapello

Leggi su formiche

(Di domenica 21 gennaio 2024) L’intervento diFrancesco al corpo diplomatico di inizio 2024 è un discorso che non pare opportuno lasciare passare per la sua rilevanza, in un tempo di dispute in cui, però, lo stile sinodale permette un sano protagonismo in particolare alle chiese della periferia dellatà, soprattutto quelle più giovani e quindi meno piegate dalle colonizzazioni ideologiche del presente e del passato. Tale discorso poi va letto anche insieme alle parole, sempre parche in ossequio alla virtù della prudenza, del segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, dette alla conferenza “La Santa Sede e gli scenari di pace” all’Accademia dei Lincei di Roma in cui ha ricordato come “ilcontinua a ripetere i suoi appelli, se è vero che c’è il principio gutta cavat lapidem, speriamo che questi appelli facciano breccia”. Questa ...