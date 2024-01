Genta | «Inter tra le migliori d’Europa Due prestazioni sono l’emblema»

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 gennaio 2024) Continua a impressionare l’, specialmente dopo la grande vittoria in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Della prestazione ha parlato anche il giornalista Carloa Sky Sport, con toni di elogio. TOP QUATTRO – Carlonon ha alcun dubbio nel definire i nerazzurri una dellesquadre non solo in Italia, ma anche all’estero: «L’si conferma, a mio parere, una delle prime quattro squadre in Europa. È impressionante come aggrediscono le partite. Basta vedere le due mezz’ore contro Lazio e Monza, dove hanno fatto vedere qualcosa di davvero importante».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link ...