Genoa | Gilardino | “Partita monumentale | oggi non era semplice”

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il tecnico delAlberto, commenta la prestazione dei rossoblù contro la Salernitana. “Essere riusciti a giocare a Salerno come una roccia granitica e aver portato a casa la vittoria è una cosa straordinaria: merito assoluto della squadra, dei ragazzi che hanno fatto una, quindi bravi veramente. Questa squadra sa soffrire e questa mentalità arriva da lontano, l’abbiamo creata e la coltiviamo continuamente. Oltre alla bravura dei singoli sono queste le qualità della squadra e sono felice per loro perché so quanto ci tenevamo. Venivamo su un campo difficile, contro una squadra che non ha ottenuto risultati nelle ultime giornate ma ha disputato gare importanti. Non era unascontata e, siamo riusciti a fare una grande vittoria. Per via ...