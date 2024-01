Genoa | Gilardino | 'La società deve darci una mano sul mercato'

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Genoa Alberto Gilardino in vista della gara contro la Salernitana La conferenza stampa di ... (calcionews24)

Inzaghi(3 - 5 - 2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Frendrup, Strootman, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui. All.Informazioni sull'autore del post Redazione See ...AGI - Ilribalta a domicilio la Salernitana e centra il sesto risultato utile di fila . All'Arechi i ... Con questo successo la squadra difa un bel balzo in avanti, sale a 25 punti e si ...Altra sconfitta per la Salernitana, questa volta contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il tecnico dei liguri, a fine partita, ha commentato ai microfoni di DAZN: "Questi tre punti pesano tanto. È ...“Partita monumentale, vittoria fondamentale”. Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, è al settimo cielo. Alla vigilia del match con la Salernitana sembrava per il Genoa un match proibitivi visto le ...