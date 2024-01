“Genitori rilassati cercasi” | guida per crescere figli senza stress

(Di domenica 21 gennaio 2024) Roma, 21 gen. (askanews) – Nell’era dell’ansia e delloi consigli di un pedagogista, papà e maestro per affrontare le situazioni critiche della crescita. TS Edizioni pubblica, anche in edizione e-book, “”.pratica persereni, determinati e positivi…drammatizzare, di Andrea Gironda. Scrive l’autore nella premessa, dopo aver narrato uno scherzo fatto dal fratello ad una festa di fine anno scolastico dove con alcuni compagni mangiò di nascosto la torta dei festeggiamenti: “Sapere cosa dover fare con i nostrinon è affatto scontato. Partiamo allora da una premessa fondamentale: davanti a un problema educativo, qualunque scelta si voglia intraprendere, ce ne sarà sempre ...

TS Edizioni pubblica, anche in edizione e - book,cercasi. Guida pratica per crescere figli sereni, determinati e positivi senza drammatizzare, di Andrea Gironda. Scrive lautore ...Il volto sorridente e i modidel Sovrintendente e Direttore Artistico Fortunato Ortombina ...che desideravo da tempo e che tutti gli anni guardavo alla TV in compagnia dei miei) e ...TS Edizioni pubblica, anche in edizione e-book, “Genitori rilassati cercasi”. Guida pratica per crescere figli sereni, determinati e positivi… senza drammatizzare, di Andrea Gironda. Scrive l’autore ...Il fenomeno della 25enne napoletana nato nel negozio dei genitori. «Potrei vivere di sponsor ma preferisco lavorare» ...