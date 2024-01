Gaza | le foto satellitari mostrano la tendopoli dei disperati

Mentre in altri luoghi di sepoltura, Al Falouja nel quartiere di Jabalya, a nord diCity, nel ...copertina: CNN...guerra in atto tra Ucraina e Russia e Nato/Europa/Stati Uniti/ e con il famigerato genocidio a... Laura Tussi Nella: mosaico di disegni della mamma di Laura Tussi, Angela che soffre di ...Israele lancia volantini a sud di Gaza con foto ostaggi L'esercito israeliano ha lanciato migliaia di volantini nel sud di Gaza con le foto degli ostaggi ancora in cattività. Lo hanno riferito i media ..."Alla fine, sugli ostaggi lo stato di Israele sarà costretto a fare un accordo, perché non è riuscito durante più di cento giorni di guerra a recuperare i prigionieri con la forza". Così l'ufficio pol ...