Garrison a Verissimo | la confessione | “Sono innamorato e nessun coming out | mamma lo sapeva”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024)Rochelle torna nel salotto di Silvia Toffanin per ripercorrere la sua infanzia e la sua carriera. Parla dellae della sua omosessualità. «Laha 92 anni è tutto per me ha cresciuto 4 figli abbiamo tutti lo stesso temperamento ioil più folle ma mi accettano. penso di essere il preferito della– si racconta dalla Toffanin –5 anni che non vedoperché c’era il Covid ora devo andare voglio baciarla. Noi ci sentimao sempre e non parliamo mai di malori. E’ molto giovanile e penso di aver preso da lei. La mia infanzia in Texas in una fattoria è stata magica, stavamo con i nonni che erano messicani». Durante l’università midi una donna, mi veniva a trovare la...