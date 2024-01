Gangwon 2024 | Slovenia d’oro nella gara a squadre mista di salto con gli sci Italia | bel sesto posto

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si è disputata quest’oggi la competizione avalevole per le Olimpiadi Invernali Giovanili, in Corea del Sud. L’oro è appannaggio della, che sfrutta l’immenso talento a propria disposizione per vincere per dispersione. 893,7 il punteggio complessivamente raccolto da Ajda Kosnjek, Urban Simnic, Taja Bodlaj ed Enej Faletic. Enormemente distante la Norvegia, seconda a 818,3 con Kjersti Graesli, Oddvar Gunneroed, Ingvild Synnoeve Midtskogen e Mats Strandbraaten. Gradino più basso del podio per l’Austria con Sara Pokorny, Niki Humml, Meghann Wadsak e Lukas Haagen, che chiudono a quota 775.: Brandis oro nel superG maschile, Jonas Feichter migliorno In top 5 anche la Germania a 733,6 con Anna-Fay ...