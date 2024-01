Gangwon 2024 | slittino | Italia in festa con due ori e un bronzo! Vincono Haselrieder | Oberstolz e Kofler

(Di domenica 21 gennaio 2024) Due ori e un bronzo per l’nelle gare diodierne alle Olimpiadi Invernali Giovanilidi, in Corea del Sud. Una giornata davvero molto azzurra, questa, in cui sostanzialmente metà dei posti sul podio è occupata da tricolori. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. In particolare, nella competizione del singolo maschile il metallo più pregiato va in mano a Leon, che rimonta l’austriaco Paul Socher dopo esser stato secondo nella run d’apertura. 1’32?356 il tempo complessivo dell’uno, migliore di 185 millesimi rispetto a quello dell’altro., Camilla Vanni è d’oro nel superG! Primo urlo azzurro alle Olimpiadi Invernali giovanili nello sci alpino Il terzo posto, a enorme distanza dai duellanti di testa, se lo va a prendere ...

Come si dice in questi casi, buon sangue non mente. Le Olimpiadi Giovanili Invernali 2024 di Gangwon ( Corea del Sud) si sono aperte in modo molto ... (oasport)

La prima giornata dei Giochi Olimpici Giovanili a(Corea del Sud) ha visto subito l'Italia conquistare una medaglia nel biathlon, grazie al terzo posto dell'ancora diciassettenne Nayeli Mariotti Cavagnet nella competizione individuale sui 10 ...Le congratulazioni del Governo regionale ai giovani atleti valdostani impegnati Giochi Olimpici giovanili di(Corea del Sud) sono espresse oggi da Presidente della Regione, Renzo Testolin e dall'Assessore al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques . In particolare, la giornata inaugurale ha ...Due ori e un bronzo per l’Italia nelle gare di slittino odierne alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 di Gangwon, in Corea del Sud. Una giornata davvero molto azzurra, questa, in cui sostanzialmente ...L’Italia conquista la prima medaglia d’oro nella campagna dello sci alpino alle Olimpiadi Giovanili di Gangwon, in Corea del Sud. La conquista Camilla Vanni nel superG femminile, vincendo per ...