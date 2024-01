Gangwon 2024 | Brandis oro nel superG maschile | Jonas Feichter miglior italiano

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si è disputata, dopo una riprogrammazione, la competizione relativa alvalido per le Olimpiadi Invernali Giovanili di, in Corea del Sud. A fregiarsi del metallo più pregiato, l’oro, è il tedesco Benno, vincitore con il tempo di 54?42. Beffa per l’austriaco Asaja Sturm, che rimane dietro per un solo centesimo dopo che aveva recuperato quasi tutti i 14 di divario dell’unico intertempo. Si siede sul gradino più basso del podio lo slovacco Andrej Barnas, a 38 centesimi. A completare la top 5 ci sono l’austriaco Florian Neumayer, a 45 centesimi, e lo svedese Liam Liljenborg, a 46. In top ten l’argentino Nicolas Quintero (+’0?56), lo svedese Elliot Westlund (+0?57), lo svizzero Robert Clarke (+0?70), il canadese Thomas Carnahan (+0?72) e l’americano Stewart Bruce ...