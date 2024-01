Frosinone | le pagelle di CM | Soulé | punizione capolavoro Turati prodigioso nel finale | Harroui e Kaio Jorge cambiano la partita

Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Zerbin non può passare al. Il delizioso assist dell'ex tappabuchi Juan Jesus Napoli's Italian head coach Walter ...PIZZOLI / AFP) Le...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti supercoppa Zerbin decisivo: ledi Napoli - Fiorentina E' ... Gli agenti del calciatore vogliono rispettare l'accordo con il, dato che l'obiettivo è ...Frosinone e Cagliari sono scese in campo al Benito Stirpe per la 21a giornata del campionato di Serie A. Le pagelle Frosinone e Cagliari sono scese in campo al Benito Stirpe per la 21a giornata del ...Frosinone-Cagliari 3-1 Turati 7: incolpevole in occasione del gol di Sulemana, sale in cattedra nel finale con due autentici miracoli. Zortea 6,5: propositivo e a.