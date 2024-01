Frosinone Cagliari 2-1 LIVE | magia di Soulé su punizione

(Di domenica 21 gennaio 2024), match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e direttadella partita di oggi La cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la Serie A 2023/2024 SEGUI LA DIRETTADI

Alle 12.30 scenderanno in campo Frosinone e Cagliari. Ecco le Formazioni ufficiali di Di Francesco e Ranieri per il match di Serie A Alle 12.30 ... (calcionews24)

Frosinone Cagliari , match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta LIVE della partita di oggi La cronaca, ... (calcionews24)

Frosinone Cagliari , match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta LIVE della partita di oggi La cronaca, ... (calcionews24)

Frosinone Cagliari , match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta LIVE della partita di oggi La cronaca, ... (calcionews24)

Frosinone Cagliari , match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta LIVE della partita di oggi La cronaca, ... (calcionews24)

Frosinone Cagliari , match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta LIVE della partita di oggi La cronaca, ... (calcionews24)

In campo allo Stadio Benito StirpeIn campo allo Stadio Benito StirpeUna perla, un gol di pregevole fattura quello messo a segno da Mathias Soulè oggi nella gara tra il suo Frosinone ed il Cagliari. Un calcio di punizione battuto alla perfezione che non lascia scampo ...Attualmente si sta svolgendo Frosinone Cagliari (scontro diretto per la salvezza), e l’atmosfera è sicuramente tanto calda quanto passionale da entrambe le parti. L’edizione odierna di Tuttosport ...