Fratelli d’Italia | Arianna Meloni | “Noi sotto attacco | vogliono farci saltare il sistema nervoso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 gennaio 2024) La responsabile nazionale Adesioni e segreteria politica: "Tirano fuori parenti, antenati, ma non abbiamo scheletri nell'armadio" "Siamo molto attaccati, pensano diil: tirano fuori parenti, antenati, ma non ci riusciranno, perché non abbiamo scheletri nell'armadio e perché noi lo facciamo solo perché ci crediamo. Le rinunce sono tante e non è