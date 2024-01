FOTO – Pedersen esulta | «Inter-Roma 2-0 | sensazione incredibile»

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sofie Junge, centrocampista dell’Women, ha pubblicato un post sui social network dopo la vittoria di ieri contro la. POST – A seguire il messaggio e laall’no del contenuto presente nel profilo Instagram della centrocampista dell’Women, Sofie Junge. “2-0. Chevincere quella grande partita ieri! Grande lavoro di squadra e supporto dei nostri tifosi. Continuiamo a lavorare! Sono felice anche di aver giocato tre partite in 7 giorni dopo tre mesi fuori dal campo – tanto tempo in palestra. Spero che quei tre mesi di duro e concentrato lavoro mi abbiano preparato per un buon anno 2024. Grazie a chi mi ha aiutato in quel periodo, ...