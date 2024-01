FOTO – L’Inter fa gli auguri di compleanno al ‘treno‘ Mkhitaryan

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 gennaio 2024) Oggi fa gli anni Henrikh. Il calciatore nerazzurro riceve glidelsu Twitter direttamente dall’Arabia Saudita.– IlHenrikhcompie oggi 35 anni. Purtroppo è passato un anno, purtroppo perché sono 365 giorni in meno per vederlo con la maglia del. Una risorsa indispensabile per Simone Inzaghi, un pupillo dei tifosi. Il club gli ha fatto direttamente glisu Twitter. Buon@HenrikhMkh #ForzaInter — Inter (@Inter) January 20, 2024anche dalla redazione di Inter-News.it, felice di godersi le prestazioni di un campione assoluto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...