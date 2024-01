FOTO – Inter | allenamento alla vigilia del Napoli | concentrazione e carica!

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 gennaio 2024) Manca sempre menofinale di Supercoppa Italiana di domani.della sfida contro ill’è scesa in campo per l’di rifinitura. Ecco tutte le. GALLERY – L’continua a mantenere alta laper cercare di arrivare al massimofinale di Supercoppa Italiana contro ildella sfida che si terrà domani sera a Riyadh la squadra di Simone Inzaghi si è sottoposta al classicodi rifinitura. Nella sessione di lavoro di questo pomeriggio non sono mancati i sorrisi, che ancora una volta evidenziano l’entusiasmo e l’unione del gruppo nerazzurro. Di seguito tutte le ...