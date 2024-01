Forza Nuova | Roberto Fiore annuncia la presenza del partito alle elezioni europee

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nonostante le numerose proteste da parte di diverse associazioni antifasciste e partiti della sinistra, la conferenza stampa a Milano die dic’è stata. I “novisti” però, al loro ingresso in via Ajraghi si sono ritrovati un cordone di polizia locale e forze dell’ordine in tenuta antisommossa che, secondo gli organizzatori, ha disincentivato la maggior parte dei sostenitori a partecipare, soprattutto quando si sono sentiti chiedere le generalità o un documento di identità. Accanto aerano presenti il referente regionale Ezio Codegoni e la coordinatrice di Milano, Maria Federico.hato ladel...

... "Saronno deve riconoscere e valorizzare i suoi punti di; per dirla con uno slogan: scuole e ... Silvio Barosso, il quale ha garantito il suo sostegno allaSegreteria - di cui farà parte - e ...... esso vorrebbe proporsi al contrario come unadinamica, innovativa, senza radici che ... Infatti lasegretaria gioca la sua fortuna sul ruolo di outsider che si è scelta (e per cui è stata ...E Berlusconi creò il nuovo panorama politico: definì il bipolarismo, come contrapposizione di leadership, introdusse in Italia la dialettica tra destra e sinistra, che non aveva mai veramente ...Lamezia Terme - "Non si può che esprimere soddisfazione per la rimessa a nuovo della stazione ferroviaria di Sambiase ... nelle vesti di coordinatore cittadino di Forza Italia, assieme ai consiglieri ...