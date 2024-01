Formazioni ufficiali Sudafrica-Namibia | Coppa d’Africa 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ledi, match valevole per la fase a gironi della. Gara cruciale in ottica passaggio del turno visto che il, partito con una sconfitta contro il Mali, non può più sbagliare. Laha invece ottenuto una clamorosa vittoria contro la Tunisia e sogna altri tre punti per centrare con un turno d’anticipo una qualificazione insperata. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.

Alle 18.00 di oggi scenderanno in campo Salernitana e Genoa. Ecco ledi Inzaghi e Gilardino per il match di Serie A Alle 18.00 di oggi scenderanno in campo Salernitana e Genoa. Ecco ledi Inzaghi e Gilardino per il match di ...LePiacenza (4 - 4 - 2): Maianti; Iob, Somma, Silva, Artioli, Zini, Corradi, Touré, Bassanini, D'Agostino, Marquez. All. Rossini. Casatese: Maffi; Scipione, Comberiati, Gulinelli,...Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...Punti importanti in palio all'Arechi. La salvezza sullo sfondo. La Salernitana vuole abbandonare le ultime posizioni, il Genoa non vuole essere risucchiato. Granata e rossoblu si sfideranno questa ...