Formazioni ufficiali Salernitana-Genoa | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 21 gennaio 2024) Alle 18.00 di oggi scenderanno in campo. Ecco ledi Inzaghi e Gilardino per il match di Serie A Alle 18.00 di oggi scenderanno in campo. Ecco ledi Inzaghi e Gilardino per il match di Serie A.(4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Lovato, Bradaric; Basic, Maggiore, Martegani; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.(3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Spence, Strootman, Badelj, Malinovskyi, Frendrup; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

Ledi Salernitana - Genoa, match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo le sconfitte contro Juventus e Napoli, la squadra di Pippo Inzaghi va a caccia di una ...Diciassettesima giornata per il Girone B di Eccellenza piemontese: l'AC Cuneo 1905 Olmo riceve allo Stadio 'Fratelli Paschiero' il Moretta. SEGUI LA DIRETTA DI CUNEO - MORETTA LEDI CUNEO - MORETTA PRIMO TEMPO 1 - Si parte! (ore 14.36) 4 - 2 - 3 - 1 per i padroni di casa: in porta Dia, difesa con Bernardi, Serino, Pernice e Costa; a centrocampo Brondino e ...Gara delicata quella dell'Arerchi tra Salernitana e Genoa. Il Grifone è arrivato in Campania in piena emergenza, per Gilardino scelte obbligate e una panchina cortissima. Davanti la coppia d'attacco ...Kyrgyzstan - Arabia Saudita: ecco le formazioni ufficiali della sfida della seconda giornata del Gruppo F di Coppa d’Asia 2024 in programma le 18.30.