Formazioni ufficiali Frosinone-Cagliari | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Alle 12.30 scenderanno in campo. Ecco ledi Di Francesco e Ranieri per il match di Serie A Alle 12.30 scenderanno in campo. Ecco ledi Di Francesco e Ranieri per il match di Serie A.(4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. All.: Di Francesco.(4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Makoumbou, Prati, Sulemana; Nandez, Viola, Petagna. All.: Claudio Ranieri.