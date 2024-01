Formazioni ufficiali Empoli-Monza | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 21 gennaio 2024) Alle 15 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco leAlle 15 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco le– Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Zurkowski, Grassi, Marin; Cambiaghi, Cerri, Gyasi. All. Nicola.– Sorrentino; Izzo, Mari, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.

