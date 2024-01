Formazione professionale per i 103 titolari di farmacie del Sannio 

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica mattina, presso la sede di Farmaceutici SvimaI, l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma hanno riunito i 103didella provincia di Benevento, per inaugurare lanecessaria a realizzare la “Nuova Farmacia”, presidio del SSN per la erogazione sul territorio di servizi sanitari legati a cura e prevenzione. Il percorso formativo , patrocinato dalla Regione Campania ed obbligatorio per potere erogare i previsti servizi cognitivi, è affidato ad autorevoli relatori individuati da Ordine, Federfarma, ASL e Regione. Ci si prepara a gestire prestazioni di telemedicina, spirometria, screening di primo e secondo livello, presa in carico del paziente, aderenza e riconciliazione terapeutica, controllo integrato delle ...

Ultimi open day in programma nelle sedi di Bergamo, Clusone ed Endine. E dall’11 dicembre al via un ciclo di workshop per scoprire l’offerta ... (ecodibergamo)

Quarto episodio dello speciale Scuola di passione, girato al Cnos - Fap di Fossano, un centro disalesiano. Precedentemente ci è stato mostrato come migliorare le prestazioni della leggendaria Suzuki RG 500 Gamma, attraverso una serie di accorgimenti tecnici che ...204 ragazzi e docenti dell'Istituto di istruzione superiore artistica classicadi Orvieto (IISACP) entrano a far parte della 'Squadra per la Vita', il progetto che ...della, ma ...Nasce il progetto Alcatraz. Un programma che trasforma le gang criminali e le reinserisce nella società attraverso la formazione professionale e personale con il supporto psicologico, l'educazione ...Studenti nelle aule del Centro di formazione professionale dell’Iniasa, in via San Gaetanino. La scuola, promossa dal Ministero del Lavoro... Studenti nelle aule del Centro di formazione professionale ...