Flavia sbugiarda l’ex a C’è Posta Per Te | “Maria ti ha mentito Ha un’altra!”

Leggi su biccy

(Di domenica 21 gennaio 2024) Dopo i drammi familiari, ieri sera a C’èPer Te c’è stata anche una storia di coppia con annessi presunti tradimenti. Gianmarco ha inviato laper cercare di riconquistarla. Da quando lei l’ha lasciato, lui ha iniziato a vedere un’altra, ma assicura che questa frequentazione è chiusa da tempo. Questa è la storia di un amore interrotto: Gianmarco scrive a #CePerTe per recuperare la sua storia d’amore con! pic.twitter.com/aiRnQjoIi7 — C’èper Te (@CePerTeOff) January 20, 2024 “Lui mi ha detto che è stato lasciato quattro mesi fa dadopo quattro anni di convivenza. – ha raccontato– Lei l’ha lasciato dicendogli che non si fida più di lui, nemmeno quando dice ti amo. In questi ...