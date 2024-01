Flavia e Gianmarco dopo C’è posta per te | sono tornati insieme? Il retroscena

(Di domenica 21 gennaio 2024)stati tra i protagonisti della seconda puntata di C’èper te. La loro è stata la storia di un amore interrotto per via dei comportamenti del giovane che,4 anni di relazione, avrebbe avuto una relazione con un’altra ragazza. Alla fine della parentesi dedicata alla loro storia,ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

C’è posta per Te, la decisione di Flavia è quella definitiva. Il programma di successo di Maria De Filippi pone il pubblico davanti a storie in cui ... (caffeinamagazine)

News tv. “C’è posta per te”, Flavia sbugiarda l’ex davanti a tutti – Che puntata di “C’è posta per te” sarebbe stata se non ci fosse stata una ... (tvzap)

Nella seconda puntata di C’è posta per te non poteva mancare la storia di un amore interrotto, quello tra Gianmarco e Flavia . I due si sono lasciati ... (blogtivvu)

È stata senza dubbio la storia più commentata di ieri sera a C'è Posta per Te, quella di Flavia e Gianmarco . Motivo per cui oggi il pubblico è a ... (europa.today)

Sono stati la coppia più chiacchierata di ieri sera, dopo l'ospitata nel people show condotto da Maria De Filippi. Ma come sono andate davvero le ..."Pasa nada":lasciadi sasso, boato in studio - GUARDA 'La malattia è infame ma non vi ha tolto l'amore', ha continuato. Poi, all'improvviso, la confessione: 'Avete una figlia e io ...Fra le storie raccontate c'è stata quella della giovane Flavia, che ha chiuso in faccia la busta all'ex fidanzato Gianmarco che in passato l'aveva tradita. Lui ha ammesso i tradimenti e ha cercato di ...Nella recente puntata di “C’è posta per te” condotta da Maria De Filippi, la città di Taranto è diventata il palcoscenico di un’avvincente storia d’amore, che ha rapidamente catturato l’attenzione dei ...