Fiumicino | “shopping gratis” al duty free dell’aeroporto | denunciati 3 viaggiatori

(Di domenica 21 gennaio 2024), 21 gennaio 2024- I Carabinieri della Stazione Aeroporto dinel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, hanno denunciato tre persone e sanzionato 5 autisti mentre procacciavano clienti tra i passeggeri in transito e notificato un D.A.C.U.R. Nelle ultime ore, infatti, i Carabinieri hanno notificato una misura di prevenzione personale di divieto di accesso alle aree urbane emessa dalla Questura di Roma per la durata di 8 mesi a un 47enne romano, poiché lo stesso è stato più volte sorpreso a procacciare clienti e pertanto è stato allontanato dallo scalo aeroportuale per 48 ore. Nel corso delle attività, altri cinque autisti NCC sono stati sanzionati per un importo di oltre 10.000 euro perché sorpresi a procacciare clienti presso i Terminal 3. A uno di loro è stato notificato ...