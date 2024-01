Fiorentina Arthur | l’agente | «Riscatto a 20 milioni? Anche di più»

(Di domenica 21 gennaio 2024), le parole di Federico Pastorello, agente di: «In questo momento è forse il miglior giocatore del campionato» Federico Pastorello, agente di, ha parlato a Radio Serie A del centrocampista della, in prestito dalla Juve. Di seguito le sue parole sul rendimento stagionale del calciatore brasiliano e sul suo futuro. STAGIONE – «Sono molto contento per. L’anno scorso per lui è stata una stagione difficile sotto tutti i punti di vista. È sbarcato al Liverpool al termine del mercato, saltando così la preparazione, poi ha subito un infortunio importante. Laè stata brava a vedere l’opportunità. La Juventus ha dovuto coprire una parte dello stipendio per rilanciarlo e oggiè forse il miglior giocatore del ...

Arthur si avvicina sempre di più alla Fiorentina . Non che non ci giochi già, ma s'intende a titolo definitivo. Sembrava fantascienza,... (calciomercato)

Le parole di Arthur , centrocampista della Fiorentina , in vista della sfida di Supercoppa sulla sua permanenza a Firenze In vista della sfida di ... (calcionews24)

Intervenuto ai canali ufficiali social del club, il centrocampista dellaha parlato all'indomani del ko contro il Napoli in Supercoppa: ' La sconfitta fa male, ma manca ancora molto al termine della stagione . Ci aspettano tante gare complicate e possiamo ...Dopo il gran gol del Cholito cerca di rispondere bene la Viola, dovedimostra ottime doti di ... Sul corner va in gol lacon il solito avanzante Quarta, non chiuso, che la gira ...Sulle pagine odierne de La Nazione viene tracciato un profilo molto approfondito di Brian Rodriguez, giocatore dell'America che la Fiorentina ha messo nel mirino per rafforzare il proprio ...La Fiorentina è stata brava a vedere l'opportunità. La Juventus ha dovuto coprire una parte dello stipendio per rilanciarlo e oggi Arthur è forse il miglior giocatore del campionato". OLTRE 20 MLN - ...