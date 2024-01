Figli di Sinisa Mihajlovic | chi sono Viktorija | Virginia | Miroslav | Dusan e Nicholas

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 21 gennaio 2024)è un nome ben noto nel mondo del calcio, sia come giocatore che come allenatore. Ma oltre alla sua carriera professionale,è stato anche un padre devoto. Ecco un’occhiata più da vicino alla sua famiglia:e moglie., chii 5ha cinque,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.