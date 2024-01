Fi | primi congressi in Campania | confermati i coordinatori provinciali Patriarca e Guida Savastano a Napoli

(Di domenica 21 gennaio 2024) “Giornata ricca diper Forza Italia in. Oggi abbiamo confermato all’unanimità idie Caserta nelle persone di Annaritae Giuseppe, mentre acittà è stata confermata ladi Iris”. Lo dice il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. “Questa stagione congressuale – ha aggiunto – sta dimostrando, ancora una volta, il nostro forte legame con i territori e lo spirito unitario del nostro partito. Le sale gremite sono la testimonianza che Forza Italia è viva ed è pronta a crescere ancora, grazie soprattutto al lavoro in cui è impegnata quotidianamente sui territori”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

