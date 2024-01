Fedez e Chiara Ferragni | crisi smentita? Spunta una nuova indiscrezione

(Di domenica 21 gennaio 2024) Come stanno davvero le cose tra? Alessandro Rosica rivela la verità sulla situazione sentimentale dei Ferragnezsono davvero in? Le indiscrezioni degli ultimi giorni sembrano soffiare in questa direzione, ma nelle scorse ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha aggiornato i suoi follower svelando il suo punto di vista sulla situazione sentimentale dei Ferragnez. Per Rosica, ormai divenuto una fonte centrale sui social per quanto riguarda questo genere di notizie dopo lo scoop su De Martino-Marcuzzi, trala situazione non sarebbe di, anzi. “Ci tengo a smentire totalmente la fake news che sta girando su un possibile ...

Ci risiamo: si parla di nuovo di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez . Come sempre in questi casi, quando il mare è in tempesta (qualcuno ricorda la ... (dilei)

Il clima non è dei migliori per Chiara Ferragni in questo periodo. L'imprenditrice digitale è stata travolta da una tempesta di critiche a metà ... (feedpress.me)

Crisi nera perFerragni eI due sono davvero separati in casa Ecco le ultime news sulla coppia e gli indizi che farebbero pensare a una separazione ...Il mondo diFerragni eè sempre più in agitazione e sono in molti a pensare che gli indizi raccolti negli ultimi giorni non siano altro che l'effetto di una profonda crisi di coppia : ...Chiara ha condiviso delle storie in cui appare con alcuni suoi ... ritorsioni che questa grande crisi di comunicazione potrebbe avere sulla sua relazione con Fedez, alcuni hanno già insinuato ci siano ...Il mondo di Chiara Ferragni e Fedez è sempre più in agitazione e sono in molti a pensare che gli indizi raccolti negli ultimi giorni non siano altro che l’effetto di una profonda crisi di coppia: per ...