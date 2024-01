Fabbricato prende fuoco | Vigili del fuoco a lavoro

Leggi su anteprima24

Ideldi Avellino intorno alle ore 13'30 di oggi 21 gennaio sono intervenuti nel territorio del comune di Montoro in via Fratelli Giovanni ed Enrico Tolino, per un incendio che si è sviluppato in undel posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra supportata da un'autobotte, le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Al momento dell'accaduto all'interno non vi erano i proprietari e quindi non si sono registrate persone coinvolte. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Solofra per i rilievi di propria competenza.