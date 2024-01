F1 | Porsche non molla la presa in vista del futuro

(Di domenica 21 gennaio 2024) È una delle Case automobilistiche più famose del mondo dei motori, con una storia lunghissima cominciata nel lontano 1932. Adesso, però, l’altro cavallo nero vorrebbe seguire quello rampante di Ferrari all’interno del Circus più importante dell’automobilistico.punta, fortemente, a entrare in F1, ma i tempi non sembrano essere ancora maturi. Dopo il naufragio delle trattative con la Red Bull che ha prontamente ripiegato su Ford, il marchio tedesco continua a corteggiare a distanza la Formula 1 aspettando l’occasione ideale per irrompere sulla scena. Il 2026 potrebbe essere l’anno giusto? F1,: “Siamo interessati a entrare nel Circus”. Sì, ma quando? “Il motorsport sarà sempre al centro dell’identità del nostro marchio – queste le dichiarazioni di Michael Dreiser, uomo del marchio tedesco ai microfoni di BlackBook Motorsport -. La ...

In attesa di tornare in campo con la maglia dell’Al-Nassr, il calciatore Cristiano Ronaldo continua a confermarsi un grande protagonista dentro e ... (calcioweb.eu)

Evoy Hall 10, Equipment, Booth H74 L'eFantom di Frauscher con il motore dellaMacan Una barca elettrica ( leggi qui ) daperdere nel tour a emissioni zero lungo il Salone. Mette insieme ...adesso IOPOSSO ENTRARE In tanti ricorderanno l'episodio della Felicity Ace , nave cargo che a ... il naufragio di 3.828 veicoli, tra cui molti veicoli di lusso (oltre 1.000). Incendio la ...Sono Cadillac e Ferrari a brillare nell'ultima sessione di prove del sabato ai test Roar Before the 24 che servono a preparare la 24h di Daytona della prossima settimana. I protagonisti dell'IMSA Spor ...PERIZIA DELL'ESPERTO PRIVACAR: PORSCHE MACAN S. Tra gli accessori troviamo: Tetto panoramico, mancorrenti verniciati nero lucido, cornice finestrini laterali in nero, logo Porsche nero opaco, PDK, ...