Europee | sondaggio choc per la Schlein | “La candidatura Meloni vale 4 punti”

La premier non esclude di candidarsi: “Tanto gli elettori sanno che poi non si va in Europa…”. E riduce l’esercizio del voto a test sulla sua ... (huffingtonpost)

La premier non esclude di candidarsi: “Tanto gli elettori sanno che poi non si va in Europa…”. E riduce l’esercizio del voto a test sulla sua ... (huffingtonpost)

Nando Pagnoncelli sul Corriere ha pubblicato unche smonta pezzo per pezzo le campagne ... "Vincere le regionali e le, e poi sull'onda del successo giocarsi tutte le carte sulla madre ...Ultimissimosulle elezioniLeggi anche/ Ue, svolta Meloni: ok di Fratelli d'Italia al bis di Ursula. Esclusivo Il Ppe dovrebbe emergere come il primo partito europeo alle elezioni di giugno con ...È partito il conto alla rovescia per liquidare il serbo che invece non sembra avere alcuna fretta. Per riportare Lovato da Juric chiesti 7 milioni ...I sondaggi dicono senza ombra di dubbio che lei sarà il protagonista assoluto delle elezioni europee; qualcuno afferma con tanto ottimismo: “un successo senza precedenti”. Ed è questo che in parte ...