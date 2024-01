Eredivisie | primo stop per il Psv | dopo 17 vittorie arriva il pari a Utrecht

(Di domenica 21 gennaio 2024), si ferma a diciassette la striscia diconsecutive del Psv Eindhoven in campionato:Un record sì, l’altro no: l’estrema sintesi della domenica pomeriggio didel Psv è tutta qui.un girone d’andata incredibile, fatto di 17su 17, la formazione di Eindhoven era impegnata oggi sul campo dell’. Una formazione in salute, reduce da 9 partite utili, che hanno sollevato una situazione resa problematica da un brutto inizio. E oggi la squadra di casa ha confermato di stare davvero bene centrando l’impresa di essere ilclub capace di fermare la capolista. Anzi, se c’era una che doveva vincere, poteva essere l’, autore di una prestazione davvero ...

... si gioca in Serie A, Premier League,, Liga, Bundesliga e Ligue 1. In attesa della finale di Supercoppa Italiana, in Serie A la Juventus potrebbe momentaneamente portarsi alposto ......con i laziali la squadra di Inzaghi sembra la più favorita per il successo finale ma il...00 Nyiregyhaza - Corea del Sud U23 15:00 Uganda - Kuwait 17:00 OLANDAExcelsior - Heerenveen ...I pronostici di domenica 21 gennaio: si gioca in Serie A, Premier League, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1. In attesa della finale di Supercoppa Italiana, in Serie A la Juventus potrebbe ...Il terzino 21enne, due anni fa punto di forza della Primavera di Vito Grieco, ha firmato con il Willem II, compagine al primo posto della Keuken Kampioen Divisie Rob Nizet firma con una storica ...