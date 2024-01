Era ubriaca in aereo | arrestata Samantha Fox | “Cosa ha combinato…”

(Di domenica 21 gennaio 2024) La nota cantante ingleseFox è stata recentemente al centro di un episodio controverso su un volo della British Airways diretto da Londra a Monaco. La Fox, celebre per i suoi successi negli anni ’80, ha trascorso una notte in prigione in seguito a un incidente a bordo dell’. Secondo le fonti, l’artista 57enne, in evidente stato di ebbrezza, ha avuto un aspro confronto con un altro passeggero. La situazione è diventata talmente tesa da costringere il volo a fare ritorno all’aeroporto di partenza. La Fox, visibilmente dispiaciuta per l’accaduto, è stata poi rilasciata dopo il pagamento di una cauzione. Questo evento ha causato notevoli disagi ai passeggeri, che sono stati costretti a rimandare il loro viaggio al giorno successivo. Nel frattempo, tutti sono stati alloggiati in un hotel, cortesia della compagnia aerea. La carriera di ...

